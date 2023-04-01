Новосибирск, , 09:11 — REGNUM Пассажирский автобус вылетел с трассы в Новосибирской области после столкновения с внедорожником, один человек погиб. Об этом сообщает 1 апреля правительство региона в Telegram-канале.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, в автобусе, который следовал маршрутом Новосибирск — Ордынское, находились 47 человек, четверо из них доставлены в больницу с травмами.

«Погиб один человек, восемь получили различные травмы, среди них — двое детей», — говорится в сообщении.

В Сети появилось видео с места ДТП. Автобус «Хёндай» вылетел в кювет и опрокинулся, он упал в лужу. Некоторые пассажиры, по рассказам очевидцев в соцсетях, вымокли. Внедорожник «Шевроле Нива» сильно искорёжен в результате удара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Рубцовском районе Алтайского края. Автобус столкнулся с грузовиком на трассе А-322.