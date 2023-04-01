Молдавия, , 08:55 — REGNUM В Молдавии комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение временно запретить увольняться членам Высшей судебной палаты. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Высшая судебная палата Республики Молдова andrez1

31 марта в Молдавии впервые с 2019 года состоялось общее собрание судей страны. На нём должны были утвердить новых членов Высшего совета магистратуры и Высшей судебной палаты, но члены совета не смогли прийти к одному мнению, в результате заседание было перенесено на 28 апреля. 20 марта Совет безопасности под руководством президента страны Майи Санду постановил, что состав Высшего совета магистратуры должен быть утверждён в течение 30 дней.

В сообщении пресс-службы правительства страны указано, что члены комиссии по чрезвычайным ситуациям зафиксировали чрезвычайную ситуацию, которая сложилась в Высшей судебной палате, в связи с этим они приняли решение о принятии экстренной временной меры по приостановке принятия заявлений об отставке судей в течение 30 дней для обеспечения работы учреждения.

Уточняется, что данная мера является экстренной, так как нужно скорректировать и обеспечить правовую базу для функционирования правосудия.

Отмечается, что если значительная часть вакансий, которые имеются в Высшей судебной палате вакансий, будет заполнена в скором времени, тогда решение комиссии может быть отменено раньше, чем через 30 дней.

Как передавало ИА REGNUM, В Румынии сенатор Диана Шошоакэ выступила с инициативой о начале процесса присоединения Молдавии. Шошоакэ предложила провести переговоры «о воссоединении великой Румынии путём присоединения Молдавии и территорий, незаконно удерживаемых Украиной». В Молдавии в феврале 2023 года соцопрос показал, что 57% жителей против вхождения страны в Румынию, что на семь процентных пунктов больше, чем было при опросе, проведённом за три месяца до этого.