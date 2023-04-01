Чита, , 08:43 — REGNUM Уголовное дело по статье о халатности возбуждено после гибели 16-летнего подростка в заброшенной шахте в Борзинском районе Забайкальского края. Об этом сообщает 1 апреля пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Накануне вечером в посёлке Шерловая Гора на территории заброшенной угольной шахты пропал подросток. Через несколько часов его тело нашли в одном из стволов заброшенной шахты на глубине около 20 метров.

По версии следствия, трагедия произошла из-за ненадлежащего исполнения администрацией посёлка своих обязанностей по обеспечению безопасности жителей. По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»), возбуждено уголовное дело.

Проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, подросток пришёл вместе с ровесником на территорию заброшенной шахты, расположенной в полутора километрах от посёлка Шерловая Гора. Приятели гуляли по территории и находились в нескольких десятках метрах друг от друга, но через какое-то время один из них потерял товарища из виду.