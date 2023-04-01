Париж, 1 апреля, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Сотрудники прокуратуры Парижа организовали предварительное расследование в отношении лидера левой оппозиции Жана-Люка Меланшона, которого заподозрили в публичном неуважении к лицам, занимающим государственные должности. Об этом пишет газета Parisien.

Mohammed Badra/ЕРА/ТАСС Жан-Люк Меланшон

Расследование было организовано после высказывания политика о подразделении полицейского спецназа Brav-M.

«Вы можете себе представить, каково это — добровольно садиться на мотоцикл и избивать проезжающих мимо людей? Это демонстрирует состояние души», — ранее заявил Меланшон в эфире телеканала LCI, говоря о спецназе Brav-M.

Он также отметил, что это не нормально.

«Мы отправим этих молодых людей на лечение», — уточнил он.

Подразделение Brav-M — это моторизованная бригада полицейских, созданная для поддержания порядка во время демонстраций.

Как передавало ИА REGNUM, в Париже начались столкновения между участниками акции протеста, выступающими против пенсионной реформы, и стражами порядка. Сотрудники французской полиции применили слезоточивый газ против участников акции протеста, выступающих за отмену пенсионной реформы.

Акции протеста во Франции в связи с пенсионной реформой стали более массовыми с 11 марта 2023 года, когда правительство страны в обход голосования в парламенте утвердило решение о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.