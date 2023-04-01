ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов
Донецк, 1 апреля 2023, 08:29 — REGNUM Военные ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, сообщили 1 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлениям: 07:50 (совпадает с мск) — населенный пункт Курахово — город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибра 152 миллиметра», — говорится в Telegram-канале представительства.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска в течение получаса вечером 31 марта обстреливали Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов натовского калибра 155 мм.