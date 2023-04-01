Донецк, 1 апреля, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Военные ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, сообщили 1 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Сергей Батурин/РИА Новости Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК)

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлениям: 07:50 (совпадает с мск) — населенный пункт Курахово — город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибра 152 миллиметра», — говорится в Telegram-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска в течение получаса вечером 31 марта обстреливали Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов натовского калибра 155 мм.