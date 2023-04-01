Дальнегорск, Приморский край, , 08:27 — REGNUM Квартиры с двумя детьми отрезало дымом на пожаре в многоквартирном доме в Дальнегорске, детей спасли пожарные. Об этом сообщает 1 апреля пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Пожар в пятиэтажном доме произошёл днём 31 марта. Когда пожарные прибыли на место, густой дым шёл из окна квартиры на первом этаже, задымление было на всех этажах в подъезде.

«Звеном газодымозащитной службы… из отрезанных дымом квартир на втором и третьем этажах при помощи спасательных устройств по лестничному маршу были выведены два ребёнка», — говорится в сообщении ведомства.

В результате пожара повреждена квартира на первом этаже, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Приморья устроил пожар в здании суда во время слушаний. Он поджёг свою одежду, но её быстро потушили. Суд рассматривал апелляцию мужчины, осуждённого за ряд преступлений.