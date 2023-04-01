Симферополь, 1 апреля, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов полагает, что конфликт на Украине завершится полной потерей Киевом власти, при этом переломный момент в нём наступит в текущем году.

Константин Михальчевский/РИА Новости Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов

«Победа России предопределена. Переломный момент будет в этом году», — приводит его слова РИА Новости.

Политик отметил, что сейчас ситуация развивается в сторону завершения противостояния, при этом конфликт не завершится быстро.

«И он завершится не миром, а полной потерей киевской хунтой власти над страной. Посыплется их фронт, рухнет это нацистское дерево, которое они так долго растили», — заявил политик, добавив, что Россия вернёт контроль над своими историческими территориями.

Он считает, что решение наступит к осени.

«Мое общение с ребятами на передовой убеждает меня в том, что события будут развиваться именно так», — уточнил Константинов.

Как передавало ИА REGNUM, по словам руководителя Бюро военно-политического анализа, военного аналитика Александра Михайлова, в ближайшие месяцы западные союзники Киева начнут продумывать план окончания украинского конфликта. По его словам, западные страны через свои медиа взывают к США о пощаде, они не хотят лишаться последних бронемашин, военной техники и миллиардов евро из своей казны. Ранее Михайлов говорил, что со стороны Запада предпринимаются попытки испугать Россию якобы намерением ВСУ совершить атаку на Крым, для чего Киеву следует передать ещё больше оружия.