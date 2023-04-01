Запасы крымских водохранилищ увеличились почти на восемь миллионов кубометров

Симферополь, , 08:02 — REGNUM Несмотря на сухой и тёплый март, уровень запасов водохранилищ в Крыму вырос почти на восемь миллионов кубометров, сообщили в региональном гидрометцентре.

Водохранилище Krd.ru

«К началу апреля общий суммарный объём воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 178,28 млн кубометров», — уточнили в ведомстве.

Запасы выросли по сравнению с прошлым месяцем на 7,79 млн кубометров. К апрелю 2022 года объём воды составлял 195 кубометров.

Средняя температура воздуха в марте 2023 года превышала норму на 2,3 градуса и составила 7,2 градуса. За месяц зафиксирован значительный недобор осадков.

В целом объём наполнения водохранилищ находится на уровне 80%, добавили в гидрометцентре.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину, что задача по обеспечению Республики Крым водой полностью выполнена. По истечении девяти лет в Крыму полностью удалось наладить водоснабжение, обеспечить полуостров газом и электроэнергией.