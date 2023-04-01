Мелитополь, 1 апреля, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Сапёры ВС РФ ежедневно выходят на гуманитарное разминирование полей и территорий в Запорожской области в связи с началом сельскохозяйственных работ, сообщает РИА Новости.

Mil.ru Саперы за работой

Работа ведётся повсеместно — инженерно-разведывательные группы каждый день выезжают на инженерную разведку местности и объектов.

«Очень часто находим неразорвавшиеся снаряды, мины и другие боеприпасы. Около трёх раз в неделю обезвреживаем найденные боеприпасы на полигоне», — пояснил командир саперного подразделения ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, коварные минные поля были созданы ВСУ под Мариуполем. Замкомандира сводного отряда инженерных войск с позывным Диктор рассказал, что украинские военные устанавливали вокруг противотанковых мин противопехотные, рассчитывая подорвать сапёров.