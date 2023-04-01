В США при обрушении крыши на концерте группы Morbid Angel один человек погиб и десятки пострадали

Иллинойс, США, , 07:40 — REGNUM В американском штате Иллинойс, в городе Белвидир, во время концерта группы Morbid Angel рухнула крыша театра «Аполлон». Один человек погиб, около 30 фанатов получили травмы различной тяжести, сообщил телеканал CBS.

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Всего в здании театра находились 260 человек. Предполагается, что крыша и козырёк обрушились из-за сильного порыва ветра. По словам специалистов, порывы достигали 144 км в час.

Сообщается, что пять человек с тяжелыми травмами были доставлены в больницу, 18 — с травмами средней тяжести и ещё пять — с незначительными повреждениями.

Как сообщало ИА REGNUM, частичное обрушение стены многоквартирного жилого дома произошло в городе Серове Свердловской области. Фасад частично обрушился из-за падения балкона, на который упал лед с крыши.