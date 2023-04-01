Военный аналитик Михайлов: США не хотят компенсировать затраты на передачу ВСУ вооружения

Москва, , 07:44 — REGNUM В ближайшие месяцы западные союзники Киева начнут продумывать план окончания украинского конфликта, заявил в интервью URA. RU руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.

Спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, западные страны через свои медиа взывают к США о пощаде, они не хотят лишаться последних бронемашин, военной техники и миллиардов евро из своей казны.

Союзники ВСУ лишь кричат о своей готовности поддерживать их столько, сколько потребуется, на деле они выпрашивают у США за каждую поставленную технику компенсацию. Такая поддержка продлится до лета 2023 года, предположил аналитик.

Михайлов утверждает, что новые поставки вооружения не переломят ход СВО, активность накачки завершится.

«Эту историю надо как-то заканчивать. Для Европы это будет большая расплата. Американцам нужно ближе к лету найти, нащупать выход из украинского кейса, сохранив красивое лицо, возможно, перетянув на себя одеяло миротворца, то есть стать какой-то организаторской стороной по примирению», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михайлов говорил, что со стороны Запада предпринимаются попытки испугать Россию якобы намерением ВСУ совершить атаку на Крым, для чего Киеву следует передать ещё больше оружия. Это информационно-пропагандистский кейс для поддержки боевого духа Украины и большая рекламная акция для европейских партнеров, считает аналитик.