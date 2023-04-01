Политик Филиппо: США унизили «пуделя» Макрона своим заявлением о протестах во Франции

Париж, , 07:17 — REGNUM Белый дом заявлением о протестах во Франции «публично унизил» президента Эммануэля Макрона. Свой взгляд на ситуацию высказал в Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Эммануэль Макрон OFFICIAL LEWEB PHOTOS

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон поддерживает право на мирные демонстрации везде.

Политик сравнил французского лидера с «послушным пуделем, которого не хвалят».

«Макрон может играть роль послушного пуделя для американцев, но они его официально и публично унизили, раскритиковав насилие против демонстрантов в нашей стране! Пуделя не хвалят, а ругают! Тем лучше», — написал Филиппо.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста проходят в крупнейших городах Франции с января 2023 года, а начиная с марта, когда пенсионная реформа была утверждена, митинги стали более массовыми и радикальными. Французы требуют отставки президента Макрона.