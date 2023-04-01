Симферополь, 1 апреля, 2023, 07:14 — ИА Регнум. В Крыму планируют расширить перечень национализированных объектов украинских олигархов, которые в республике владеют квартирами, земельными участками и предприятиями, сообщил ТАСС 1 апреля председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«В ближайшее время мы сообщим о новых объектах, которые будут национализированы», — сказал спикер крымского парламента.

Подчёркивается, что власти не могут публично огласить объекты, пока от антитеррористической комиссии по выявлению объектов недружественных России украинских олигархов не поступит конкретный документ с перечнем объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике первые продажи национализированных объектов, которые принадлежали украинским собственникам, планируют начать уже в июне 2023 года. Часть объектов при этом останется в собственности региона.

Решение о национализации имущества украинских граждан, поддерживающих киевский режим, принимается коллегиально, работает антитеррористическая комиссия, также привлекаются силовые структуры.