Пекин, 1 апреля, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Власти США, используя доллар в качестве инструмента принуждения во всем мире, сами способствуют нарастающей тенденции к дедолларизации. Таким заключением поделилась китайская газета Global Times.

ИА REGNUM Доллар

Автор отметил, что, сделав свою долларовую гегемонию оружием, США могут не только произвольно налагать односторонние санкции на другие страны, но и перекладывать собственные экономические риски на плечи всего остального мира посредством денежно-кредитной монополии.

Издание пришло к выводу, что Штаты сами запустили тенденцию к концу доминирования доллара и это вызывает беспокойство среди американских стратегов и экономистов.

Как сообщало ИА REGNUM, возможный военный союз России и Китая будет для США большим вызовом, заявил в интервью изданию Defense One председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.