Мелитополь, , 06:54 — REGNUM На запорожской линии фронта среди наёмников появились молодые немцы, сообщил ТАСС глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, немецким наёмникам буквально по 20 с небольшим лет.

Также на запорожском направлении при радиоперехватах часто можно услышать разговоры на польском языке, добавил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранним утром 18 марта ВС России нанесли удар по ресторанному комплексу во временно оккупированном городе Запорожье. Он был одной из основных баз боевиков иностранного легиона, где располагались иностранные наёмники и инструкторы. Численность уничтоженных боевиков исчислялась десятками.