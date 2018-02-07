1 Апреля
 
7:05

За март 2023 г. представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано:

  • 17 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения по 13 населенным пунктам.

  • В ходе обстрелов противник применял: РСЗО HIMARS (17 ракет), 155-мм артиллерийские орудия (44 снаряда) и РСЗО БМ-21 «Град» (10 ракет).

  • Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 56 мирных жителей, из которых 10 человек погибли и 46 получили ранения. Погиб один ребенок, еще 5 детей были ранены.

  • Разрушено и повреждено 71 домостроение и 31 объект гражданской инфраструктуры, и т.ч. 4 медицинских и 1 образовательное учреждение.

7:04

Американская Lockheed Martin намерена нарастить производство ракет семейства GMLRS (используются в том числе для HIMARS), но столкнулась с проблемами.

Defense One пишет, что самым большим камнем преткновения стала нехватка станков и испытательного оборудования. Также есть сложности с поиском рабочих — многие производственные линии расположены вдали от городов.

7:03

В польском городе Лодзь группа местных жителей жестоко избила двух украинцев, с которыми они вместе распивали спиртное, пишет Wprost.

По данным издания, инцидент произошел в ночь с 25-го на 26 марта рядом с городским парком. В результате пострадали два гражданина Украины: 38-летний Андрей и его 26-летний брат Павел. Отмечается, что потасовка сопровождалась криками «Мы вас ненавидим, вы с Украины, убирайтесь домой».

7:03

Минобороны обнародовало кадры работы полевого пункта фельдъегерско-почтовой связи Южного военного округа по доставке корреспонденции военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Корреспонденция отправляется в оба направления. На фронт идут послания от родственников и близких военнослужащих, а в обратную сторону — письма с передовой от тех, кто выполняет боевые задачи в ходе СВО.

Всю поступающую корреспонденцию со всех регионов страны сортируют в Москве, а дальше военно-транспортной авиацией развозят по направлениям, где непосредственно на передовую послания от родных доставляют на бронемашинах.

Для перевозки почтовой корреспонденции специалисты связи задействуют специализированную аппаратную службы ФПС. В ней есть специальные отделения для расфасовки писем и бандеролей по ячейкам на каждую воинскую часть, а также рабочие места для быстрой сортировки корреспонденции сразу на ходу и на передовых позициях.

7:01

ГероиZ. Капитан-лейтенант Антон Аверьянов.

6:59

Первый день апреля начался для жителей Донецка с артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. По сообщению СЦКК ДНР, приблизительно в 04:00 зафиксирован обстрел со стороны населенного пункта Нетайлово в сторону Куйбышевского района Донецка.

«Выпущено 8 снарядов калибра 155 мм», — уточнили в СЦКК. Информации о жертвах и пострадавших на данный момент не поступало.

6:59

Цитата CNBC.

В развивающихся странах мира неуклонно растёт поддержка России. Об этом с опаской сообщает американский CNBC, ссылаясь на данные отчёта Economist Intelligence Unit.

«Аналитики предполагают, что сфера влияния России расширилась за прошедший год по мере того, как пропаганда и дипломатические усилия набирают обороты, а западные державы не могут противостоять нарративам Кремля», — сокрушаются американцы.

6:57

В Болгарии продолжается осквернение советского наследия. Так, в Софии в очередной раз пострадал монумент Советской армии. На нем красной краской написали «Демонтаж», сообщили в посольстве России в Болгарии.

Мэрия Софии несколько раз планировала перенести памятник из центра города в музей, но болгарам удавалось отстоять мемориал.

6:57

Западные поставки оружия не гарантируют победы Украины, считает полковник французской морской пехоты экс-офицер Мишель Гойя.

«Киев должен как можно скорее добиться значительных побед, чтобы освободить как можно больше территории, нанеся при этом как можно больший урон российским войскам», – заявил он.

6:55

В Европе жалуются на недобросовестную конкуренцию Украины

Неконтролируемый наплыв зерновых культур с территории Украины вызвал в Европе волну негодования, пишет Le Figaro. Проживающий рядом с границей Украины польский фермер Марцин Мисяк рассказал, что поставляемое от соседей зерно не отправляется на международные рынки или в Африку, несмотря на обещания политиков.

6:54

Эксперт Рагг: Байден нанёс США трудновосполнимый ущерб

Образование мощной антиамериканской коалиции во главе с Россией стало результатом политики президента США Джо Байдена, заявил бизнесмен и совладелец новостного портала Trending Politics Коллин Рагг.

6:54

Рогов: на запорожском направлении замечены молодые немецкие наёмники

На запорожской линии фронта среди наёмников появились молодые немцы, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

6:53

Жители Польши узнали неприятную правду о будущем своей страны

Польский журналист-историк Эугениуш Зинкевич заявил, что страну готовят к войне с Россией, как уже было с польским правительством в период между мировыми войнами в прошлом веке, написал автор в своей статье в журнале Myśl Polska.

6:52

Подоляк назвал УПЦ «гнойником», который нужно убрать «хирургически»

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что на Украине должна быть единственная «каноническая» Православная церковь Украины (ПЦУ), а Украинскую православную церковь (УПЦ) нужно «хирургически закрыть», как «гнойник». Такое заявление он сделал 31 марта на украинском YouTube-канале.

6:51

ВС России уничтожили группировку ВСУ с помощью минного шлагбаума

Под Купянском ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ.

«Сапёры из-за полярного круга ночью подготовили сюрприз для врага — минный шлагбаум. Ранним утром боевики под прикрытием БМП пошли в атаку и умудрились не увидеть лежащие на дороге мины», — говорится в сообщении.

6:50

МВД Украины объявило о завершении формирования бригад «Гвардии наступления»

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил в СМИ о создании восьми бригад «Гвардии наступления», которые будут вести штурмовые наступления в российских регионах. «На сегодняшний день сформированы восемь бригад, и мы готовы к активным наступательным мероприятиям», — заявил Клименко 31 марта в эфире телемарафона.

6:49

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Российской Федерации заявила о нарушении Словакией международных договоров по реэкспорту российского оружия при поставках Украине истребителей МиГ-29, сообщает РИА Новости.

«ФСВТС России заявила о грубом нарушении Словакией международных обязательств по реэкспорту вооружения российского производства, зафиксированных в статье 6 соглашения между правительством РФ и правительством Словацкой республики о военно-техническом сотрудничестве от 29 апреля 1997 года», — говорится в сообщении.

6:48

Киев ответил на призыв Лукашенко к перемирию

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг предложение главы Белоруссии Александра Лукашенко прекратить боевые действия «без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон».

6:46

«Коммерсант»: офицера России обвинили в непредотвращении нападения Украины

Офицера российской армии обвиняют в нарушении правил боевого дежурства и превышении должностных полномочий, что в совокупности привело к гибели сослуживцев.

6:45

Шольц считает, что конфликт на Украине может продлиться до 2027 года

Военный конфликт на территории Украины может длиться «еще два или четыре года», заявил 31 марта канцлер Германии Олаф Шольц.

Мы сделаем все возможное, чтобы у нас была возможность поддерживать Украины столько, сколько будет необходимо», — сказал он.

6:44

CNN: тактика России сдержала Запад от поддержки Украины

Решение Кремля по размещению ядерного оружия в Белоруссии удержало страны Запада от полноценной поддержки Украины, написал в статье для CNN эксперт Кейр Джайлз.

6:43

В России утверждена новая Концепция внешней политики страны

Российский президент Владимир Путин накануне, 31 марта, утвердил новую Концепцию внешней политики страны. Об изменениях он сообщил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

Целями взаимодействия остаются защита национальных интересов страны, обеспечение её суверенного, безопасного и поступательного развития. Красной нитью в Концепции проходит утверждение — Россия не считает себя врагом Запада.

6:43

В Польше жестоко избили украинцев, потребовав от них убраться домой

В польском городе Лодзь несколько местных жителей избили двух украинцев, потребовав от них убраться домой.

6:42

В контексте Украины ничего не меняется, спецоперация сейчас — единственное средство достижения поставленных Россией целей — Песков.

Он напомнил, что на следующей неделе пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства, там Лукашенко и Путин наверняка обсудят предложения Минска по урегулированию.

6:40

Главное о специальной военной операции на Украине за 31 марта.

  • Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о присвоении 236 артиллерийской бригаде почетного наименования «гвардейская». Также почётное наименование присвоено 2 смешанному ордена Суворова авиационному полку.

  • На донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск общие потери противника за сутки составили до 260-ти украинских военнослужащих и наёмников, четыре боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре пикапа и одна гаубица Д-30.

  • Расчеты беспилотных летательных аппаратов ВКС России скорректировали огонь высокоточного оружия по колонне техники ВСУ.

Минобороны РФ.