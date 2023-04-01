Купянск, Украина, 1 апреля, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Бойцы группировки сил «Запад» на купянском направлении в Харьковской области обнаружили и уничтожили две диверсионно-разведывательные (ДРГ) группы ВСУ, а также технику противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Используя беспилотники, российские военные обнаружили и огнём самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и гаубиц Д-20 и Д-30 уничтожили две группы диверсантов. Кроме того, артиллерия группировки «Запад» уничтожила два минометных расчёта ВСУ, ликвидировала 15 боевиков.

«Противник вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции», — добавил Сергей Зыбинский.

Как сообщало ИА REGNUM, российская группировка «Юг» на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике уничтожила украинскую гаубицу Д-20, а также взводный опорный пункт.