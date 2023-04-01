Авдеевка, ДНР, 1 апреля, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Российская группировка «Юг» на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике уничтожила украинскую гаубицу Д-20, а также взводный опорный пункт. О действиях ВС РФ рассказал начальник пресс-центра подразделения Иван Бигма.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация на Украине

Расчетами батареи гаубиц «Мста-Б» артиллерийской бригады Южного военного округа уничтожен очередной взводный опорный пункт киевских националистов — не менее десяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, под Купянском ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ и бронемашину противника.