Группировка «Юг» уничтожила на авдеевском направлении опорный пункт ВСУ
Группировка «Юг» на авдеевском направлении в ДНР уничтожила гаубицу ВСУ и опорный пункт
Авдеевка, ДНР, 1 апреля, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Российская группировка «Юг» на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике уничтожила украинскую гаубицу Д-20, а также взводный опорный пункт. О действиях ВС РФ рассказал начальник пресс-центра подразделения Иван Бигма.
Иван Шилов ИА REGNUM
Спецоперация на Украине
Расчетами батареи гаубиц «Мста-Б» артиллерийской бригады Южного военного округа уничтожен очередной взводный опорный пункт киевских националистов — не менее десяти человек.
Как сообщало ИА REGNUM, под Купянском ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ и бронемашину противника.