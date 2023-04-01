Москва, , 06:09 — REGNUM Длительный смех положительно влияет на физическое и эмоциональное состояние человека, рассказал РИА Новости в День смеха главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

Смех

По словам врача, при смехе активизируется работа до 80 мышц, а целый час смеха сжигает до 350 килокалорий.

У смеющегося человека меняется тип дыхания, увеличивается кислородный обмен в тканях, органах и мозге, в лёгких проходят застойные явления, пояснил психиатр.

Согласно медицинским исследования, оптимисты меньше подвержены вирусным заболеваниям, как правило, они ведут активный образ жизни и не имеют вредных привычек. После травм и операций оптимисты быстрее восстанавливаются, чем их антиподы.

У оптимистов в организме выделяется гормон серотонин, который является природным обезболивающим, у пессимистов преобладает гормон стресса — кортизол, усиливающий боль и развитие заболеваний, резюмировал доктор.

День смеха отмечается 1 апреля во многих странах. В этот день принято разыгрывать друзей и знакомых.