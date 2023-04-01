Myśl Polska: жителей Польши осторожно готовят к возможности войны с Россией

Варшава, , 05:49 — REGNUM Польский журналист-историк Эугениуш Зинкевич заявил, что страну готовят к войне с Россией, как уже было с польским правительством в период между мировыми войнами в прошлом веке. Об этом автор написал в своей статье в журнале Myśl Polska.

Польша jamajkamusic

По словам автора статьи, политическая пропаганда в Польше активно использует приёмы, популярные у существовавшего режима, когда полякам насаждали милитаристскую пропаганду, гласящую, что они сильны, чтобы дать отпор Германии.

Обращаясь к истории, Зинкевич вспомнил как французы и англичане обманывали поляков при совместных войнах. Свои выводы он подкрепил примерами. В частности, несмотря на ожидания польского правительства и военных, Британия и Франция во время Второй мировой войны не стали вести активные боевые действия с первого дня для помощи Варшаве.

Автор также написал о «братании» политиков Польши с президентом Украины Владимиром Зеленским, о выступлении польского посла в Париже, подтвердившего возможность вступления Варшавы в войну с Россией.

«Это уже не смешно, это трагично. Чтобы сварить живую лягушку, нужно постепенно, медленно, потихонечку повышать температуру воды, тогда лягушка, прежде чем поймёт, что происходит, простится с жизнью», — красноречиво описал участь Польши Зинкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что националисты Польши надеются на возвращение территорий Украины, которые были отторгнуты у этого государства после Второй мировой войны. Он заявил, что националистические элементы Польши спят и видят вернуть так называемые свои исторические территории.