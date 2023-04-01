Посёлок городского типа Шерловая Гора, Забайкальский край, 1 апреля, 2023, 05:22 — ИА Регнум. В посёлке Шерловая Гора Борзинского района Забайкальского края 1 апреля около 03:00 в ходе поисковых работ обнаружили тело пропавшего накануне 16-летнего подростка, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Free-Photos Шахта

«Его тело было обнаружено в стволе заброшенной шахты на глубине около 20 метров», — уточнили в ведомстве.

Причину смерти подростка установит экспертиза. Организована доследственная проверка.

По предварительным данным, вечером 31 марта двое 16-летних подростков прогуливались на территории заброшенной угольной шахты, расположенной в полутора километрах от посёлка Шерловая Гора. Ребята были в нескольких десятках метрах друг от друга. Через какое-то время один из них не обнаружил своего друга.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года молодой человек упал в шахту лифта заброшенного здания в Кировском районе Санкт-Петербурга и остался жив. 17-летний юноша с переломами рук, ног и серьёзными травмами лица был госпитализирован в детскую больницу.