Вашингтон, 1 апреля, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Решение Кремля по размещению ядерного оружия в Белоруссии удержало страны Запада от полноценной поддержки Украины, написал в статье для CNN эксперт Кейр Джайлз.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Он считает, что тактика России оказалась успешной, Москва «применила» ядерное оружие без его использования в прямом смысле.

«Успех этой кампании можно измерить тем, как изменилась вся основа диалога в западной политике. Идея управления эскалацией и способов сдерживания России была заменена приоритетом полного избегания эскалации», — утверждает автор.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин заявил о договорённостях Минска и Москвы о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. С 3 апреля начинается обучение экипажей, а к 1 июля 2023 года будет построено специальное хранилище для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.