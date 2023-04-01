Kyodo: Токио летом может снова столкнуться с дефицитом электроэнергии

Токио, , 04:51 — REGNUM Японцы летом могут опять, как и в прошлом году, испытать дефицит электроэнергии — в Токио спрос рискует превысить предложения. Об этом сообщило Kyodo.

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В правительстве заявили, что энергокомпаниям Японии для бесперебойного снабжения потребителей необходимо удерживать на уровне 3% так называемый коэффициент резервирования. Есть опасения, что этот показатель в летние месяцы может упасть до этой критической отметки в случае аномальной жары.

Отмечается, что ситуация в Японии усугубилась остановкой некоторые тепловых электростанций и ростом в мире цен на энергоносители.

Власти страны призывали население сокращать потребление и экономить электроэнергию.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония будет продолжать участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они имеют важное значение для обеспечения энергетической безопасности страны.

Во второй половине 2022 года страна на 90% сократила импорт нефти и на 60% угля из России.