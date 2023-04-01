Киев, 1 апреля, 2023, 04:38 — ИА Регнум. С призывом не допустить кровопролития в Киево-Печерской лавре, а также отнестись с уважением к покоящимся в пещерах монастыря мощам обратился к киевским властям один из создателей раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) глава неканонического «Киевского патриархата» Филарет (Денисенко).

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

«Прошу всех, от кого это зависит, не допустить кровопролития. В противном случае это будет не только большим грехом, но и подарком России. <…> Мощи святых угодников, покоящихся в Киево-Печерской лавре, являются великой святыней, а не «музейными экспонатами», поэтому прошу представителей власти учитывать это и относиться с уважением к религиозным чувствам верующих», — говорится в официальном заявлении.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что на Украине должна быть единственная «каноническая» ПЦУ, а Украинскую православную церковь (УПЦ) нужно «хирургически закрыть», как «гнойник».

Как сообщало ИА REGNUM, киевские власти потребовали от монахов УПЦ освободить Киево-Печерскую лавру до 29 марта. Здания монастыря переданы новообразованной лавре, руководителем которой назначен наместник раскольнической Православной церкви Украины. Верующие ночуют на территории лавры из-за опасений её захвата. Киево-Печерскую лавру стали осаждать агрессивно-настроенные активисты, среди которых есть сатанисты.