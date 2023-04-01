Вашингтон, , 03:38 — REGNUM Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск, комментируя аналитику Reuters о том, что резервы основного целевого фонда системы социального обеспечения США будут исчерпаны в 2033 году, на год раньше, чем предполагалось, пригрозил скорой расплатой.

Илон Маск Heisenberg Media

«Грядёт большая расплата из-за низкой рождаемости. Япония — опережающий индикатор», — написал Маск в своем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, население Евросоюза уменьшится с 453 млн до 420 млн человек к 2100 году. Такой прогноз опубликовала 31 марта служба ЕС Eurostat.

Пока численность населения в ЕС растёт за счёт потока беженцев с Украины.