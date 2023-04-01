Sun: в НАТО предложили главе Еврокомиссии фон дер Ляйен возглавить альянс после ухода Столтенберга

Лондон, , 03:25 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре может возглавить НАТО, сообщил британский таблоид Sun со ссылкой на информированный источник.

Урсула фон дер Ляйен Kuhlmann

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг будет на посту до октября 2023 года.

При этом полномочия фон дер Ляйен истекают только в 2024 году, но представители некоторых государств предложили ей возглавить НАТО после ухода Столтенберга.

Генсек альянса не выбирается, а назначается на основе согласия 30 стран-участниц.

Как сообщало ИА REGNUM, митингующие в Польше шахтёры провели акцию протеста из-за европейской директивы о сокращении выбросов метана. Во время «траурного» шествия участники акции принесли деревянный гроб с портретами главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и экоактивистки Греты Тунберг.