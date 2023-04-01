AP: экс-президенту США Трампу будет предъявлено минимум одно обвинение в уголовном преступлении

Вашингтон, , 03:22 — REGNUM Экс-главе Белого дома Дональду Трампу будут предъявлены многочисленные обвинения в подделке деловой документации, в том числе как минимум одно уголовное, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на информированные источники.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. Как заявил один из его адвокатов, экс-глава Белого дома 4 апреля собирается добровольно прибыть в суд штата Нью-Йорк, где ему намерены предъявить обвинения. Защитники подчеркнули, что Трамп не пойдёт на сделку со следствием.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп предупредил сторонников, что прокуратура в Нью-Йорке «приходит не за ним, а за вами». По его мнению, судья в Нью-Йорке Хуан Мануэль Марчан, который будет рассматривать дело, «ненавидит его».

Прокуратура Манхэттена намерена предъявить экс-президенту обвинения по более чем 30 эпизодам, связанным с бизнес-мошенничеством. Обвинения будут официально оглашены после явки политика в суд.

По предварительной информации, дело касается предполагаемого романа Трампа с порноактрисой Сторми Дэниэлс и уплаты ей крупной суммы за молчание об этом в ходе предвыборной кампании. Сам Трамп назвал обвинения политическим преследованием.