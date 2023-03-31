Париж, 1 апреля, 2023, 02:59 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен с 5 по 7 апреля посетить Китай для встречи с председателем республики Си Цзиньпином, так как власти считают, что только Пекин сможет «изменить правила игры» на Украине. Одна из целей встречи — предостеречь Китай от военной помощи России. Об этом сообщило CNN.

Russian.news.cn Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин

«Китай является одной из немногих стран, оказывающих влияние на конфликт России и Украины», — обозначил Макрон, добавив, что хочет найти способ урегулирования ситуации.

Вместе с Макроном в Китай поедет и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА REGNUM, европейские лидеры массово готовятся к визитам в Китай. Вслед за Макроном, в Поднебесную собирается премьер-министр Испании Педро Санчес. Президент Украины Владимир Зеленский высказал намерение встретиться с Си Цзиньпином. При этом китайский лидер ранее отказался от разговора с американским коллегой Джо Байденом.