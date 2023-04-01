Байден не поедет в Лондон на коронацию Карла III
Лондон, 1 апреля 2023, 02:57 — REGNUM Коронация короля Великобритании Карла III пройдёт без участия президента США Джо Байдена. Американский лидер намерен отказаться от посещения мероприятия, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.
В издании отметили, что вместо Байдена поехать на церемонию в Лондон может его супруга Джилл Байден.
Согласно публикации, 80-летний президент США сильно устаёт от зарубежных поездок, поэтому в Белом доме стремятся их минимизировать, оставляя лишь самые необходимые визиты.
Байден 11 апреля отправится в Северную Ирландию для участия в мероприятиях по случаю 25-летнего юбилея подписания Белфастского соглашения. В провинции Ирландии Остер он как раз сможет встретиться с Карлом III. Затем с 12 по 15 апреля в графике президента США запланирована поездка в Дублин, говорится в статье.
«Если бы я был президентом Соединенных Штатов, я бы приехал на коронацию короля Англии, в этом нет никаких сомнений. Это выглядит глупым решением», — заявил член комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента от правящей Консервативной партии Боб Сили.
Как сообщало ИА REGNUM, коронация Карла III состоится 6 мая. Time пишет, что нежелание Байдена присутствовать при дворе вызвано личной неприязнью к британской монархии. Президент США всегда гордился своим ирландским происхождением по материнской линии. В мемуарах он писал, что его родственники крепко держались за «ирландские обиды» и выражали презрение к британской монархии, колонизировавшей Ирландию на протяжении сотен лет.