Лондон, 1 апреля, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Коронация короля Великобритании Карла III пройдёт без участия президента США Джо Байдена. Американский лидер намерен отказаться от посещения мероприятия, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В издании отметили, что вместо Байдена поехать на церемонию в Лондон может его супруга Джилл Байден.

Согласно публикации, 80-летний президент США сильно устаёт от зарубежных поездок, поэтому в Белом доме стремятся их минимизировать, оставляя лишь самые необходимые визиты.

Байден 11 апреля отправится в Северную Ирландию для участия в мероприятиях по случаю 25-летнего юбилея подписания Белфастского соглашения. В провинции Ирландии Остер он как раз сможет встретиться с Карлом III. Затем с 12 по 15 апреля в графике президента США запланирована поездка в Дублин, говорится в статье.

«Если бы я был президентом Соединенных Штатов, я бы приехал на коронацию короля Англии, в этом нет никаких сомнений. Это выглядит глупым решением», — заявил член комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента от правящей Консервативной партии Боб Сили.

Как сообщало ИА REGNUM, коронация Карла III состоится 6 мая. Time пишет, что нежелание Байдена присутствовать при дворе вызвано личной неприязнью к британской монархии. Президент США всегда гордился своим ирландским происхождением по материнской линии. В мемуарах он писал, что его родственники крепко держались за «ирландские обиды» и выражали презрение к британской монархии, колонизировавшей Ирландию на протяжении сотен лет.