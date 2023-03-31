Минск, 1 апреля, 2023, 02:29 — ИА Регнум. В Белоруссии ратифицировано соглашение с Россией о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям двух стран, подписанное 29 сентября 2022 года в Москве. Соответствующий закон подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Белорусский парламент ратифицировал данный законопроект в марте. После подписания закона Минск завершил внутринациональную процедуру ратификации соглашения.

Соглашением предусмотрено, что поставки экспортной белорусской продукции в третьи страны будут осуществляться как через морские порты России, так и через наземную транспортную инфраструктуру. По словам вице-премьера Белоруссии Анатолия Сивака, документ также гарантирует объёмы перевозок продукции экспортёров контейнерными поездами транзитом по России назначением в Китай на период до 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Белоруссии о взаимном признании виз и по иным связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного государства. Россия, и Белоруссия могут отказать в праве на въезд или сократить пребывание на своей территории любого гражданина другой страны в случае, когда это нужно для «обеспечения обороноспособности или безопасности государства, общественного порядка, защиты здоровья населения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством».