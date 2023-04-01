Помощник режиссера стал первым осужденным по делу об убийстве на съёмках фильма «Ржавчина» в США

Вашингтон, , 02:25 — REGNUM В США, в Санта-Фе, суд огласил первый приговор по уголовному делу об убийстве оператора Галины Хатчинс во время съёмок фильма Rust («Ржавчина»). Помощник режиссера Дэвид Холлс приговорён к шести месяцам условного заключения, сообщили американские СМИ.

Алек Болдуин Gage Skidmore

Обвиняемый Дэвид Холлс, который был координатором по безопасности на съёмках, удаленно участвовал в заседании суда. Свою вину он полностью признал.

Установлено, что 63-летний помреж Холлс передал актеру Алеку Болдуину пистолет, назвав его «холодным», то есть не заряженным боевыми патронами. Как впоследствии выяснилось, в пистолете, который заряжала оружейник фильма Ханна Гутьерес-Рид, оказался один настоящий патрон.

Болдуин и Гутьерес-Рид обвиняются в неумышленном убийстве. Суд по их делу запланирован на май.

Как сообщало ИА REGNUM, Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года во время съёмок вестерна «Ржавчина» (Rust).

Алек Болдуин отказался признать свою вину в непредумышленном убийстве кинооператора. Прокуратура штата Нью-Мексико в начале февраля предъявила обвинения Болдуину в непредумышленном убийстве. Актёру грозит 18 месяцев лишения свободы в случае, если его признают виновным.