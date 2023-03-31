Москва, 1 апреля, 2023, 01:40 — ИА Регнум. С 1 апреля в регионах России начался призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ. Всего за призывную кампанию планируется призвать 147 тыс. человек. В Минобороны заверили, что призывников не будут отправлять в зону спецоперации.

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Отмечается, что основная часть новобранцев отправится в сухопутные войска и военно-морской флот. Часть призывников попадёт в научные и спортивные роты.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля по 15 июля в России пройдёт весенний призыв в армию. Соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.