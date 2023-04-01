Генерал Милли: союз России и Китая станет большим вызовом для США

Вашингтон, , 01:38 — REGNUM Возможный военный союз России и Китая будет для США большим вызовом, заявил в интервью изданию Defense One председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

Россия и Китай Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, нужен такой геополитический подход, который не допустит военного антиамериканского альянса Пекина и Москвы.

Страны пока не формируют военный союз, но в США не желают войны сверхдержав и придерживаются философии «мир через силу».

«Риторика в Китае и других местах, включая США, может создать впечатление, что мы на рубеже войны с Китаем. Это может случиться, может произойти инцидент, который спровоцирует неконтролируемую эскалацию. Так что это не невозможно», — сказал Милли.

Генерал придерживается мнения, что «говорить нужно мягко, а палку иметь побольше».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что народно-освободительная армия Китая готова сотрудничать с Вооружёнными силами России ради укрепления мира и безопасности. При этом отношения России и Китая не являются военным союзом и не нацелены против третьих стран. Армии двух государств намерены регулярно проводить совместные учения и патрулирования в воздухе и на море.