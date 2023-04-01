Глава МВД Украины Клименко: завершено формирование восьми бригад для захвата Крыма и Донбасса

Киев, , 01:17 — REGNUM Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил в СМИ о создании восьми бригад «Гвардии наступления», которые будут вести штурмовые наступления в российских регионах.

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«На сегодняшний день сформированы восемь бригад, и мы готовы к активным наступательным мероприятиям», — заявил Клименко 31 марта в эфире телемарафона.

Украинская «гвардия» объединила в структуре МВД шесть действующих подразделений и два новых.

Ранее Клименко говорил, что планируется привлечь 32 тыс. человек — по 4 тыс. на бригаду. По его словам, в новые штурмовые бригады набирали тех, кто не просто «является патриотом», а кто «потерял дома или родных из-за войны».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале МВД Украины отчиталось, что зафиксировано более 27 тыс. обращений о вступлении в так называемую «Гвардию наступления», которую будут готовить для захвата Крыма и Донбасса.

Добровольцы подали почти 15 тыс. заявок на вступление в штурмовые бригады МВД.