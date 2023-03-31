Купянск, Украина, 1 апреля, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Под Купянском ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале военкоров «Русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сапёры из-за полярного круга ночью подготовили сюрприз для врага — минный шлагбаум. Ранним утром боевики под прикрытием БМП пошли в атаку и умудрились не увидеть лежащие на дороге мины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывом разорвало бронемашину. В живых остался один украинский военный, которому также не удалось убежать далеко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, на купянском направлении «Западная» группировка российских войск нанесла поражение подразделениям ВСУ около населённых пунктов Берестовое и Синьковка Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20.