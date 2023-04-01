Будапешт, , 00:55 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Hungary Today сказал, что предупреждения разных политиков о риске начала мировой войны из-за конфликта на Украине отнюдь не преувеличены.

Виктор Орбан (сс) European People's Party

Орбан считает, что есть реальный риск начала третьей мировой войны.

«Я уверен, что угроза мировой войны — это не преувеличение», — сказал он журналистам.

По мнению политика, если война станет более кровавой и жестокой, с числом жертв с обеих сторон более 100 тыс. человек, это заставит людей остановиться, а те, кто поддерживает конфликт извне, будут склоняться к достижению мирных переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Венгрии принял резолюцию, в которой призвал мировое сообщество способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине, а также не предпринимать шагов, которые приведут к эскалации данного конфликта.