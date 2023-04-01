Депутат Верховной рады Дубинский: Киев не восстанавливает Бучу для поддержания витрины горя

Буча, , 00:40 — REGNUM Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале пояснил, что правительство Украины не собирается восстанавливать город Бучу за бюджетные средства, желая сохранить «витрину горя» для Запада, чтобы было легче просить денег.

2 апреля 2022 года. Буча Цитата из видео «Первые кадры из освобожденной Бучи Дмитрий Комаров 2 апреля 2022»

По словам депутата, внимание зарубежных политиков к Буче «это очень красиво». При этом ни один дом до сих пор не отремонтирован.

«Получаются такие себе «потемкинские деревни», только наоборот. Витрина горя», — заключил Дубинский, добавив, что правительство Украины демонстрирует «фейковое сочувствие и помощь».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Киев. Политики примут участие в так называемом «саммите по случаю деоккупации Бучи».

Год назад Киев опубликовал фото и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» ВС РФ в Буче. В Минобороны России заявили, что это очередная провокация. За время нахождения Бучи под контролем РФ ни один местный житель не пострадал.