Украина, 1 апреля, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале пояснил, что правительство Украины не собирается восстанавливать город Бучу за бюджетные средства, желая сохранить «витрину горя» для Запада, чтобы было легче просить денег.

Цитата из видео «Первые кадры из освобожденной Бучи Дмитрий Комаров 2 апреля 2022» 2 апреля 2022 года. Буча

По словам депутата, внимание зарубежных политиков к Буче «это очень красиво». При этом ни один дом до сих пор не отремонтирован.

«Получаются такие себе «потемкинские деревни», только наоборот. Витрина горя», — заключил Дубинский, добавив, что правительство Украины демонстрирует «фейковое сочувствие и помощь».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Киев. Политики примут участие в так называемом «саммите по случаю деоккупации Бучи».

Год назад Киев опубликовал фото и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» ВС РФ в Буче. В Минобороны России заявили, что это очередная провокация. За время нахождения Бучи под контролем РФ ни один местный житель не пострадал.