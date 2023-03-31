Вашингтон, 1 апреля, 2023, 00:37 — ИА Регнум. Всем гражданам США, в том числе журналистам, рекомендуется срочно покинуть Россию, заявил 31 марта в интервью телеканалу CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Defense.gov Джон Кирби

По его словам, «сейчас для американцев не время быть в России. Если вы в России — по делам или на отдыхе, независимо от цели поездки, — вам нужно уехать сейчас. Россия — не лучшее место для вас, даже если вы работаете журналистом».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в России был арестован американский журналист Эван Гершкович. В ФСБ заявили, что он собирал секретную информацию о предприятиях российского ВПК и был задержан с поличным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Кирби следовало бы призвать покинуть Россию не всех американцев, а только тех, кто занимается шпионажем.