Вашингтон, 1 апреля, 2023, 00:25 — ИА Регнум. В ближайшем будущем украинская армия не сможет вытеснить войска России и вернуть утраченные территории. К такому выводу пришёл председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Милли

В интервью изданию Defense One он сказал, что вытеснение всех российских войск с территорий, которые Киев считает своими, серьёзнейшая военная задача.

«Я не думаю, что это возможно в ближайшей перспективе этого года», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2023 года офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предположил, что президент Украины Владимир Зеленский сбежит из страны, в противном случае ему вскоре будут угрожать не только удары ВС России, но и недовольство в рядах ВСУ.

При этом бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в феврале 2023 года, согласившись с тезисом о вероятности будущего бегства Зеленского, конкретизировал его, предположив, что конечной точкой бегства станут США.