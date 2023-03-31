Москва, 1 апреля, 2023, 00:13 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби о том, что «в России американские журналисты не чувствуют себя в безопасности, потому что им может грозить заключение».

Mid.ru Мария Захарова

Она отметила, что в Штатах заключение может грозить президентам, поэтому главы государства не могут чувствовать себя в безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем уровне за всю историю назвал выдвинутые уголовные обвинения в свой адрес бывший президент США Дональд Трамп.