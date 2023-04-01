В Турции муж в ходе ссоры убил русскую супругу множественными ударами ножом

Эскишехир, Турция, , 00:03 — REGNUM В турецком Эскишехире местный житель в ходе семейной ссоры зарезал супругу — уроженку России. О происшествии рассказал телеканал Habertürk.

Нож Mr Seb

Трагедия случилась в жилом доме, в квартире на пятом этаже.

Установлено, что погибшая Елена Самсанова была родом из России. Супруг нанёс ей множество ударов ножом. Соседи вызвали полицию, когда услышали шум в квартире. К моменту их приезда женщина уже была мертва.

Подозреваемый в убийстве задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области от ножевых ранений скончалась 15-летняя девочка. Девятиклассницу с перерезанным горлом в квартире обнаружила соседка по дому в Подольске.