Байден не смог правильно произнести название города
Штат Миссисипи, США, 1 апреля 2023, 00:01 — REGNUM Президент США Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию, когда не смог правильно произнести название города Роллинг Форк в штате Миссисипи. Американский лидер приехал поддержать пострадавших от урагана жителей. Мероприятие транслировалось Белым домом.
В своей речи Байден назвал город «Роллинг Стоуном». Люди указали президенту на его ошибку.
«А я что сказал? Роллинг Форк, а я сказал Роллинг Стоун. Мыслительный процесс происходит», — отшутился Байден.
Как сообщало ИА REGNUM, в речах Байдена регулярно появляются оговорки. Однажды он перепутал украинцев и иранцев, вместо прав женщин начал вслух читать технические инструкции своего телесуфлера, вице-президента Камалу Харрис он не раз называл «великим главой государства», во время саммита АСЕАН Байден поблагодарил за организацию мероприятия премьер-министра Колумбии, а не Камбоджи.