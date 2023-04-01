Президент США Байден не смог правильно произнести название города

Штат Миссисипи, США, , 00:01 — REGNUM Президент США Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию, когда не смог правильно произнести название города Роллинг Форк в штате Миссисипи. Американский лидер приехал поддержать пострадавших от урагана жителей. Мероприятие транслировалось Белым домом.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

В своей речи Байден назвал город «Роллинг Стоуном». Люди указали президенту на его ошибку.

«А я что сказал? Роллинг Форк, а я сказал Роллинг Стоун. Мыслительный процесс происходит», — отшутился Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, в речах Байдена регулярно появляются оговорки. Однажды он перепутал украинцев и иранцев, вместо прав женщин начал вслух читать технические инструкции своего телесуфлера, вице-президента Камалу Харрис он не раз называл «великим главой государства», во время саммита АСЕАН Байден поблагодарил за организацию мероприятия премьер-министра Колумбии, а не Камбоджи.