Представительство ДНР в СЦКК: ВФУ выпустили по Донецку и Макеевке 11 натовских снарядов

Донецк, , 23:46 — REGNUM Украинские войска в течении получаса вечером 31 марта обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов натовского калибра 155 мм. Об артобстреле сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Донецк непокорённый» Ярослав Громов © ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) в 22:10 вёлся по направлению Тоненькое — город Донецк (Киевский район). Киевскими боевиками выпущено три снаряда. В 22:40 обстрелу подверглись Авдеевка и Макеевка (Червоногвардейский район), куда выпущено восемь снарядов.

О жертвах и разрушениях пока сведений нет.

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