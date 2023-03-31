Майами, США, , 23:27 — REGNUM Шестая ракетка в мире и первая в России теннисист 27-летний Даниил Медведев обыграл соотечественника 26-летнего Карена Хачанова в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс», который состоялся 31 марта в Майами.

Даниил Медведев si.robi

Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3 в пользу Медведева, выступающего на турнире под четвертым номером. Он впервые в карьере вышел в финал турнира в Майами, в предыдущие два сезона теннисист достигал лишь четвертьфинала.

В финале соперником Медведева станет победитель матча между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером.

Медведев обыграл Хачанова в четвертый раз в своей карьере. Отмечается, что представители России пять раз встречались в официальных матчах.

Финал турнира в Майами стал для Медведева пятым подряд — 20 марта он уступил Алькарасу (3:6, 2:6) в решающем матче соревнований в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния), а до этого выиграл титулы в Роттердаме, Дохе и Дубае. Предстоящий финал станет для Медведева восьмым на турнирах серии «Мастерс».

Как сообщало ИА REGNUM, российские теннисисты 26 марта Даниил Медведев и Карен Хачанов вышли в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс».