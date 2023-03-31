Лукашенко заявил, что любое применение ядерного оружия в Белоруссии будет в соответствии с законом

Минск, , 23:14 — REGNUM Применение ядерного оружия в Белоруссии будет осуществляться в соответствии с законом и управлять этим будут власти республики, заявил в ходе своего обращения с посланием к народу и парламенту президент страны Александр Лукашенко 31 марта.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всё, что касается применения ядерного оружия, будет по закону и по правилам. Бесконтрольного оружия в Беларуси нет и быть не может. Управлять всем тем, что есть будем мы здесь», — однозначно сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко также 31 марта заявил, что активизировал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по возвращению в республику ядерного оружия.

При этом белорусский лидер считает, что на Украине необходимо остановить боевые действия и объявить перемирие.