Минск, 31 марта, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Применение ядерного оружия в Белоруссии будет осуществляться в соответствии с законом и управлять этим будут власти республики, заявил в ходе своего обращения с посланием к народу и парламенту президент страны Александр Лукашенко 31 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Всё, что касается применения ядерного оружия, будет по закону и по правилам. Бесконтрольного оружия в Беларуси нет и быть не может. Управлять всем тем, что есть, будем мы здесь», — однозначно сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко также 31 марта заявил, что активизировал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по возвращению в республику ядерного оружия.

При этом белорусский лидер считает, что на Украине необходимо остановить боевые действия и объявить перемирие.