Берлин, 31 марта, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Бизнесмен Германии Томас Бокхольд, связанный с вывозом товаров из страны, заявил, что для поставок швейцарских бронемашин (Eagle I) на Украину киевская армия получила «все необходимые разрешения». Об этом сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

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Отмечается, что бронетехника полностью демилитаризована: оружейные установки и бронестекла удалены. Их можно использовать только для защиты пассажиров. Бокхольд сказал, что у него есть документ, подтверждающий «демилитаризацию», а также экспортная лицензия на бронемашины от Германии.

Согласно швейцарскому законодательству, демилитаризованные бронемашины являются военным имуществом. Поэтому бизнесмену требовалось получить разрешение на реэкспорт от властей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Швейцария выясняет, каким образом швейцарские бронетранспортеры Eagle I оказались в распоряжении ВСУ.

Берн неоднократно отклонял запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину произведённых в стране боеприпасов, объясняя свои действия военным нейтралитетом.